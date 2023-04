Camila Ganoza reveló que Richard Acuña cometió varias infidelidades durante su relación sentimental, en el 2015. La joven trujillana de 29 años de edad se sentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ este 10 de abril de 2023 para contar que presentó una demanda por la tenencia de su hija y por presuntos maltratos psicológicos.

Ella narró que le perdonó dos infidelidades a Richard Acuña, una cuando eran ‘enamorados’ y la otra cuando estaba embarazada.

“Mi embarazo fue terrible” , contó Ganoza, tras revelar que cuando estaba embarazada de su hija se enteró que Richard Acuña estaba saliendo con una conductora de TV de un canal que era propiedad de la Universidad César Vallejo. Sin embargo, no reveló la identidad de la joven.

Aunque Richard terminó su romance clandestino, Camila Ganoza decidió perdonarlo porque quería darle una familia a su hija.

“A partir de allí m relación se vuelve tormentosa. Yo me sentía minimizada. De por sí una mujer cuando perdona una infidelidad se hace más chiquita, ya no tiene la misma fuerza, de por sí ya no se quiere tanto. Yo en ese momento tenía una hija, a mi me criaron de que si tienes una hija luchas por tu familia, eso fue lo que intenté hacer”, sostuvo ante Magaly Medina.

Recordemos que Richard Acuña y Camila Ganoza pusieron fin a su relación sentimental en el 2016.

Richard Acuña hacía vida de soltero estando con Camila Ganoza

Camila Ganoza reveló que vio unos chats donde los amigos de Richard Acuña hablaban de una reunión con varias mujeres: “Sí (él hacia vida de soltero) Me encuentro con una notificaciones que legaban de sus amigos donde él acordaba reunirse con ellos y tres chicas más para hacer... no puedo ser explícita con las palabras porque eran muy fuertes”.

“Lo intenté por dos años, pero no pude aguantar las infidelidades, no pude aguantar los maltratos y decidí que no aguantaba más y que agarre sus cosas y se vaya”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR