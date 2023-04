Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña , rompió su silencio y reveló que presentó una demanda por la tenencia de su pequeña hija de 8 años de edad. Asimismo, dijo haber sido víctima de maltrato psicológico, luego que el excongresista se llevara una semana de viaje a la menor, pero sin autorización.

Según la joven madre de 29 años de edad, su hija no estaba de acuerdo con el matrimonio de su padre con la conductora de TV, Brunella Horna.

“Mi hija ha tenido terapia psicológica por un año a raíz que él le cuenta que tenía una relación con su actual con su esposa (Brunella Horna)” , sostuvo este 10 de abril en ‘Magaly TV La Firme’.

Camila Ganoza reveló que uno de los acuerdo con Richard Acuña es que ambos no le iban a presentar una pareja a su hija hasta que existieran planes de matrimonio.

“Ella no lo conocía, Richard no quiso que (Brunella) conociera a mi hija. Nosotros en algún momento, cuando terminamos, (acordamos) que él se sienta seguro o yo me sienta segura que la pareja que le vamos a presentar (a nuestra hija) sea una persona que iba a estar con nosotros para siempre y que tengamos proyectos de matrimonio. Él, hasta enero de 2022, me dijo que no tenía ningún proyecto de matrimonio. Si no tenía intención de presentarle a (Brunella) a mi hija, ni loca le iba a presentar a mi hija para que se encariñe con esa persona y más adelante se sienta afectada”, narró frente a Magaly Medina.





Qué pasó con la hija de Richard Acuña

Camila Ganoza contó que a su hija de 8 años de edad “le afectó totalmente” enterarse del matrimonio de su padre Richard Acuña con Brunella:

“Hasta diciembre del año pasado mi hija se sentía totalmente afectada porque su padre se iba a casar. Yo traté de poner todo mi empeño en decirle que tenía que tomarlo de manera tranquila porque al final su padre sí se iba casar con ella. Si fue algo que a ella le chocó bastante”.

