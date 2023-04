No le funcionó. Tras el anuncio de un destape que involucraría a una conductora de televisión y su esposo, Richard Acuña, habría tenido información de que se trataba de él, motivo por el que intentó, por los medios legales, que dicho reportaje y declaraciones, en su contra, no salgan a la luz.

“Dos cartas notariales en mis manos para que yo no difunda esta información que difundiré este día”, fue así como Magaly Medina se mostró sorprendida por las reacciones que tenía su destape incluso antes de salir a la luz, logrando poner nervioso a Richard Acuña.

Según contó Magaly Medina, Richard Acuña alegaba no ser un personaje público y por ese motivo no debería salir el reportaje en su contra, pero la ‘urraca’ lo cuadró: “Nosotros solo somos una especie de mensajeros y llevamos el mensaje... él dice que no es una figura del mundo del espectáculo, es cierto, pero ha sido excongresista, su padre es conocido públicamente y él está casado con alguien de un programa donde se raja de medio mundo, es un político y está sujeto al escrutinio público”.

TE PUEDE INTERESAR