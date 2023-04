Camila Ganoza hizo una revelación del que pocos se percataron. La expareja de Richard Acuña comentó que su relación con él fue cordial, como padres de una niña de 8 años, pero que todo se complicó cuando ella decidió formalizar a su nuevo novio.

Camila Ganoza reveló que uno de los acuerdo que tenía con Richard Acuña es que ambos no le iban a presentar una pareja a su hija hasta que existieran planes de matrimonio. Incluso reveló que, hasta enero del 2022, el hijo de César Acuña no tenía intención de casarse con Brunella Horna.

Por esta razón, su hija no conocía a Brunella Horna y le afectó la noticia del matrimonio.

“Ella no lo conocía, Richard no quiso que (Brunella) conociera a mi hija (...) Él, hasta enero de 2022, me dijo que no tenía ningún proyecto de matrimonio. Si no tenía intención de presentarle a (Brunella) a mi hija, porque no se sentía seguro, yo ni loca le iba a presentar a mi hija para que se encariñe con esa persona y más adelante se sienta afectada”, narró frente a Magaly Medina.

Sin embargo, cuando Camila Ganoza decidió formalizar con su actual pareja, Richard Acuña decidió cambiar de opinión y casarse con Brunella.

“Un día él se acerca, cuando yo formalicé mi relación con mi novio en febrero del 2022... y él se acerca a cambiar totalmente su versión de enero, a decirme que él si se quería casar y quería tener hijos. Él, imagino, habrá pensando que yo iba a exaltarme o algo, para nada, le dije ‘ok cuentas con mi apoyo’. Le pedí que ella tenga un intermedio psicológico y no lo tome a mal, pero si le afectó totalmente”, detalló este 10 de abril de 2023 en ‘Magaly TV La Firme’.

También negó que le haya presentador múltiples parejas a su hija, según la acusa Richard Acuiña:

“La persona con la que estoy ahora es la única persona que le he presentado a mi hija porque es con quien tengo planes de casarme”, sentenció.

Cómo era la relación de Richard Acuña y Camila Ganoza

Camila Ganoza aseguró que su relación con Richard Acuña era buena durante la época de pandemia por el Covid-19, incluso él iba a su casa y se quedaban viendo películas.

“Se quedaba a dormir en mi casa. De mi lado siempre puse limites, yo no sería capaz, por más que no tenga una buena relación con ella (Brunella), jamás le haría pasar por un mal momento”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR