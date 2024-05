Este martes, Contraloría General de la República presentó un informa de control sobre la calidad de los servicios de seguridad ciudadana prestados por las entidades responsables en este ámbito, como el Ministerio del Interior (Mininter), las comisarías, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Los resultados del estudio revelan un panorama preocupante en cuanto a los avances en materia de seguridad ciudadana. Entre los problemas más comunes se encuentran la falta de herramientas para combatir el delito, la insuficiencia de equipamiento policial y los daños en la infraestructura de las comisarías.

En el informe, el órgano de control destacó que más de 500 comisarías en todo el país no elaboraron un plan de patrullaje para este año. Asimismo, más de 400 comisarías no tienen alcoholímetros, radios para comunicarse ni escudos protectores para los efectivos policiales.

#LoÚltimo 🚨 Durante operativo de control, detectamos más de 8000 situaciones adversas en comisarías y entidades a cargo de la seguridad en el país. Comunicamos informe al @pcmperu, @MininterPeru y @PoliciaPeru para que adopten medidas correspondientes 📲 https://t.co/PZZC9iveeQ pic.twitter.com/n06vTNWWl3 — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) May 21, 2024

La Contraloría llevó a cabo su estudio en 695 comisarías básicas distribuidas en 25 regiones del país, además de 6 Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales. El estudio se realizó entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2024.

El total de comisarías básicas evaluadas, del registro de 1325 a nivel nacional, no cuentan con una infraestructura en condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. También carecen de rampas y escaleras con señalización, así como con espacios para sillas de ruedas ni servicios higiénicos adaptados para dicha población.

Además, el 83% de estas comisarías, es decir, 575, no tiene un plan de patrullaje para este año , lo que perjudica la programación de vigilancia, prevención, intervención y auxilio en sus jurisdicciones.

Según la CGR, el año pasado 414 comisarías carecían de este plan, y esa cifra ha aumentado en más de 100 para 2024.

El 17% de las comisarías básicas, es decir, 119, no realizan patrullaje diario por sector , lo que afecta la disuasión, prevención y persecución de delitos en sus jurisdicciones.

Asimismo, el 8% de las comisarías básicas, es decir, 59, no tienen un mapa del delito, lo que impacta negativamente en la planificación y formulación de estrategias de patrullaje, distribución de efectivos y vehículos.

Por último, se encontró que 63 comisarías carecen de varas de ley, 18 no tienen grilletes, 34 no disponen de chalecos antibalas, 536 no cuentan con radios móviles de comunicación, 452 no poseen escudos, y 463 no tienen alcoholímetros.