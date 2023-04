Saca cara por su amiga. Durante la última edición de “América Hoy” los conductores del programa opinaron sobre el “ampay bomba” que emitió Magaly Medina y que tuvo como protagonistas a los recién casados Brunella Horna y Richard Acuña.

Luego de escuchar los perturbadores detalles y fuertes declaraciones de la ex pareja del político y madre de su menor hija, Camila Ganoza, los compañeros de Brunella recogieron la versión del hijo de César Acuña y Ethel Pozo decidió responder a las especulaciones sobre la ausencia de la rubia en el magazine.

Ethel Pozo defiende a Brunella por su ausencia

Desde que Magaly Medina lanzó la “promo” de su programa en donde anunciaba un “ampay” a una conductora de televisión recién casada, muchas personas especularon en redes sociales que se trataría de Brullena Horna y que por ese motivo ella se estuvo ausentando del programa.

Sin embargo, Ethel Pozo salió en defensa de su amiga y compañera conductora para explicar los verdaderos motivos de su ausencia. “Se dijo que quizás Brunella Horna no está el día de hoy o ayer en el programa por este tema (...) La gente habla por hablar y no ven el programa, la gente que ve el programa lo sabe. Brunella Horna no viene desde hace dos semanas y media por un problema médico, personal de ella, no es que ayer se enteró que iba a salir algo y no vino, no. Ya estaba mal”, sentenció la hija de Gisela para luego enviarle sus mejores deseos.





TE PUEDE INTERESAR