Una vez más, Magaly Medina deja con gran expectativa a los seguidores de la farándula peruana, al anunciar un destape de infidelidad y agresiones que dejaría mal parada a una pareja de esposos recién casados y las pistas apuntaron a Ethel Pozo.

Las pistas que dio ‘Magaly TV La Firme’, fueron “una conductora de tv”, “se casaron hace pocos meses” y las brújulas apuntaron a Ethel Pozo y Brunella Horna, pero fue la hija de Gisela Valcárcel quien tomó la curiosa decisión de bloquear los comentarios en redes sociales.

Los cibernautas no tardaron en dejar las primeras señales de sospechas en contra de Ethel Pozo, a quien le pusieron en su red social: “No Ethel tú, no... el ampay de Magaly sale hoy”, “Ahora a esperar a las 9:45″, “¿Será ella?, no creo”, fueron algunos de los comentarios que lograron publicarse en el ‘Instagram’ de la conductora de ‘América Hoy’, antes que bloquee todo.

Los comentarios bloqueados de Ethel Pozo | Imagen compuesta 'Ojo'

TE PUEDE INTERESAR