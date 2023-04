Lo tomó con humor. La conductora de “América Hoy” Janet Barboza prefirió reírse de ella misma luego de que se hiciera viral una fotografía suya dormida en una peculiar pose en los asientos del aeropuerto de Miami en Estados Unidos.

Janet Barboza aprovechó el fin de semana largo por Semana Santa para hacer un viaje y relajarse, sin embargo, no esperó que la fotografiaran en un inoportuno momento cuando estaba sin maquillaje, cansada, con babuchas y dormida.

“Solo les digo una cosa, si sigo teniendo pretendientes después de ver estas imágenes es porque están más interesados en lo que hay adentro, lo importante es lo que uno lleva dentro (…) señor Armando Tafur, muchas gracias”, indicó en tono de broma la ex bailarina.

La fotografía fue compartida por Instarandula del popular Samuel Suárez y no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Por su parte, su compañera en la conducción, Ethel Pozo le recordó a la popular “Retoquitos” un consejo que ella les había compartido a la hija de Gisela y Brunella Horna.

“Un día llegaron los reporteros tipo 6:30 y nos agarraron a Brunella Horna y a mí sin extensiones, sin maquillaje (…) Janet nos dijo ‘chicas, nunca se bajen de su carro sin lentes negros, siempre tienen que caminar con lentes negros’”, recordó la hija de la “señito”.

Entre las risas de sus compañeros, Janet Barboza se defendió y quiso responsabilizar a la producción el programa por el “sabotaje”. “Ustedes me están poniendo, ustedes me están centrando, desapareciendo los lentes, me quede dormida y se desapareciendo los lentes”, finalizó la ‘rulitos’.





