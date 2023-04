Feliz no estaba. La madre de Paolo Guerrero, la popular Doña “Peta”, al parecer no le gusta hablar sobre su nuevo nieto, el hijo que tuvo su hijo “El Depredador” con la modelo brasileña Ana Paula Consorte, pues no reaccionó como una abuelita feliz cuando las cámaras de “Amor y Fuego” la abordaron para preguntarle sobre el nuevo integrante de su familia.

Doña Peta se mostró bastante fastidiada al ser felicitada y consultada por su nuevo nieto por un camarógrafo de “Amor y Fuego”. En un inicio, la madre de Paolo Guerreo prefirió no decir nada mientras caminada por la calle e ingresaba a un edificio.

A su salida del lugar, volvió a hacer preguntada por el hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, y está vez sí respondió pero dijo que no era el momento porque estaba con Dios y mostró un semblante bastante molesto por el tema.

“En este momento que no doy porque estoy con Dios, por favor, por favor”, dijo en un inicio la madre del ex capitán de la selección peruana. Luego el reportero de Peluchín y Gigi Mitre insistió y dijo que el nuevo hijo de Paolo llegó como una bendición, pues el futbolista pudo anotar un gol en la Copa Libertadores a lo que Doña Peta respondió que todo niño es una bendición. “Todo niño viene con una bendición... Todo niño, pero por favor, hoy es día de paz, día de rezar”, aclaró.

Cuando el hombre de prensa le preguntó si le daba algún consejo a la Ana Paula o si es que viajaría pronto a Brasil para conocer a su último nieto Doña Peta prefirió no responder más y subirse a su vehículo e irse del lugar.

Doña Peta incomoda por ser consultada por su nuevo nieto





