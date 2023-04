Paolo Guerrero se convirtió en padre de su cuarto hijo, fruto de su relación con la brasileña Ana Paul Consorte. La bailarina dio a luz el último fin de semana, aunque recién confirmó la noticia este lunes 4 de abril de 2023.

Ana Paula había compartido un video de lo que fue el parto, pero a los 5 minutos borró las imágenes de su bebé recién nacido. Ella había dedicado un amoroso mensaje al ‘Depredador’.

“- ‘Amor tengo miedo, ya no creo que me quede a hacer la cesárea’. - ‘Tranquila amor, yo estoy contigo te amo mucho’. No necesito decir más, todo se eterniza aquí. Agradecida por ser impecable en cada momento, yo solo sé amarte Paolo Guerrero” , escribió la joven, antes de borrar el post.

Rose Consorte, la madre de Ana Paula y nueva suegra de Paolo Guerrero compartió las tiernas imágenes del bebé, mostrando su rostro a pocas horas de nacido.

“Otro miembro de esta familia”, escribió la abuela feliz.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, el bebé de Ana Paula guarda un gran parecido con el ‘Depredador’.

Nació el hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Nació el hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Cómo se llama el bebé de Paolo Guerrero y Ana Pauka

Según Magaly Medina, sus fuentes le señalaron que el bebé que espera Ana Paula Consorte recibirá el nombre de Paolo André.

“Se llamaría Paolo André. André en homenaje al hijo del ‘Coyote’ Rivera que falleció en marzo del 2019 y era uno de los sobrinos más queridos de Paolo Guerrero” , comentó la ‘Urraca’.

Como se recuerda, Julio André Carrillo Quispe (28), el hijo del ‘Coyote’ Rivera y sobrino de Paolo Guerrero, perdió la vida luego de ser víctima de un asalto bajo la modalidad del ‘arrastre’.

TE PUEDE INTERESAR