Lo dijo todo. Michelle Soifer se caracteriza por ser una mujer con un fuerte carácter, personalidad y que tiende a decir las cosas sin filtro y esta vez lo volvió a hacer, pues soltó una fuerte detalle sobre sus ex parejas.

Michelle Soifer actualmente disfruta de su soltería y fue invitada en la última edición del programa “América Hoy”. La popular “Michi” se animó comentar un detalle particular que sorprendió a todos en el set y es que reveló que no solo les daba amor a sus ex parejas, sino que también les conseguía “chamba”, la sorprendente confesión salió cuando la ex chica reality fue consulta sobre su experiencia con “hombres vividores”.

En un inicio, “Michi” señaló que sí se había encontrado con este tipo de hombres en su vida, pero que eso actualmente es algo que aprendió a reconocer. “Yo ya estoy graduada, y las mujeres que todavía creemos en el amor, hay que identificar, tener un poquito de ojo para evitar ese tipo de situaciones. A las mujeres que trabajamos nunca se nos van a alejar estas personas”, indicó la modelo.

Anteriormente, Michelle Soifer había admitido en una entrevista en el canal de YouTube “Flowreando” que ella había mantenido económicamente a varias de sus ex parejas y es por ello que las conductoras de “América Hoy” le consultaron sobre si ella no solo los mantenía, sino que también les conseguía trabajo. La popular “Michi” admitió que en su momento sí lo hizo.

“Era verdad, pero ¿por qué? Si uno estaba con una persona, también querías que surja, que salga adelante, que le vaya mejor”, explicó Michelle. Aunque no mencionó nombres precisos se conoce que entre sus ex parejas están Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benigni.









