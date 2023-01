No se quedó callado. Tras el destape de Magaly Medina sobre Giuseppe Benignini, donde quedaba al descubierto que el venezolano ofrecía servicios sexuales por 2500 dólares en Bolivia, el raje de la ‘urraca’ no se hizo esperar, teniendo una respuesta por parte del ex de Michelle Soifer.

En Perú no le funcionó el negocio de la comida rápida y se fue a Bolivia, dejando deudas y vendiendo a su perro para triunfar en el país del sur, sin embargo, después de incursionar vendiendo pizzas, el verdadero emprendimiento que le funcionaría, sería el de vender contenido sexual y ofrecerlos a altos costos.

Como ha demostrado anteriormente el venezolano, las respuestas rápidas, con el objetivo de faltar al respeto, son su fuerte y le respondió a la ‘urraca’ involucrando al notario: “A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte necesitas colágeno de lo viejita que ya estás y tengo mucho para dar”.

TE PUEDE INTERESAR