El modelo Giuseppe Benignini se encuentra en el medio de la polémica luego que el programa de Magaly Medina dejará en evidencia su nueva manera de ‘generar dinero’. Según un informe del programa de ATV, el ‘Principito’ estaría ofreciendo servicios sexuales a cambio de una fuerte suma de dinero, ello se descubrió cuando uno de los ‘urracos’ se hizo pasar por un cliente y le ofreció 2500 dólares por tener relaciones sexuales.

Al respecto, el venezolano no se quedó callado y decidió disparar con todo contra la periodista de espectáculos a quien llamó vieja. Pero eso no fue todo, el ‘veneco’ también se burló de Alfredo Zambrano y su desempeño sexual.

¿Qué le dijo Giuseppe Benignini a Magaly Medina?

“Hola Magaly, buenos días por lo que me mandaron anoche y pude ver en redes sociales, compraste mi material y lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago , pero tranquila que no le diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y de todo el amor que me tienes”, arremetió en un inicio.

Giuseppe Benignini responde a Magaly Medina. Foto: (Instagram/@gbenignini).

Además, Benignini se atrevió a ofrecerle sus ‘servicios sexuales’ ya que, según él, Magaly necesita ‘colágeno’: “A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte que necesitas colágeno de lo viejita que ya estas y tengo mucho para dar”, agregó.