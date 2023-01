El periodista deportivo Erick Osores se encuentra en medio de la polémica por lanzar comentarios racistas contra un un usuario durante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok. Las despectivas palabras que tuvo el conductor de ‘Fútbol en América’ no fueron del agrado de Magaly Medina, quien arremetió contra Osores sin piedad.

“¿Le parece chiste este insulto, racial, además, discriminativo? Los peruanos que están en el extranjero están tratando de ganarse la vida de una forma decente, no le están robando a nadie, la mayoría de ellos se esfuerzan mucho para salir adelante por su familia… y si limpian waters, y si limpian pisos, ¿a ti qué te importa? (...) Qué tiene él en contra de los provincianos, porque eso es insultarlos, por qué choleas si tú también lo eres”, explotó Magaly Medina.

¿Qué dijo Erick Osores sobre críticas de Magaly Medina?

Ante los pullazos que recibió por parte de la ‘urraca’, el presentador de América TV decidió pronunciarse y se defendió explicando lo que realmente sucedió. Erick Osores negó que se trate de un tema racial.

“No veo Magaly, eso es lo único que te puedo decir. Y lo otro es que mandé a dormir un troll y chau, cosas de redes sociales, no más allá de eso por eso no le doy importancia”, dijo el amigo de Gonzalo Núñez.

“No tengo nada que decir al respecto, eso fue una broma con un ‘hater’ de mi comunidad. Más allá de eso, no hay nada. Entiendo que ella (Magaly Medina) tiene que vender y punto. Pero ni muy enterado estoy (de lo que dijo Medina), yo no veo a Magaly, me han enviado algunos mensajes por WhatsApp, pero mucho comentario al respecto no tengo” , agregó.





