Hoy el programa de Ethel Pozo fue el escenario de una discusión entre ella y la invitada, Micheille Soifer, quien se agarró boca a boca con la hija de Gisela Valcárcel, solo porque no le gustó que hablen de su vestimenta, logrando que Magaly critique su discusión “sin fundamento”.

Fue una “discusión nivel callejón”, como dijo Magaly Medina, quien además criticó a Micheille Soifer por creerse la mejor estrella del momento y que nadie debería criticarla: “Ella es la máxima estrella, creo que demasiados elogios le hace su manager, que ella sigue pensando que nadie debe decirle nada”.

Magaly además de felicitar a Ethel Pozo por no llorar en plena discusión y no pedirle disculpas a Micheille Soifer, criticó a la aspirante a cantante internacional por molestarse de lo que diga la hija de Gisela Valcárcel: “Ethel le había criticado un vestido, pero hay que ser bien tonta para molestarse, si Ethel es como un comentario de niña de colegio, imagínate a estas alturas molestarse con un comentario de Ethel, si es sobona”.

Micheille afirmó que no toma las opiniones de personas que no son expertas, intentando minimizar las críticas de Ethel Pozo sobre su ropa, pero Magaly no estuvo de acuerdo con esto: “Para decir que me gusta o no la ropa de alguien, no necesitas una licenciatura”.

TE PUEDE INTERESAR