La polémica conductora de televisión, Melissa Paredes, decidió darle una entrevista al programa ‘Teledeportes’, donde no solo soltó indirectas para su exesposo, además habló del nuevo programa que conduce y que estaría a poco de desaparecer, según Samuel Suárez.

“‘Préndete’ me encanta. Me encanta, me la paso superbién y estoy feliz de haber vuelto a la conducción en este programa tan bonito y con tanto esfuerzo que se hace de verdad”, de esta forma es como Melissa Paredes comentó sobre su experiencia en el nuevo programa, ignorando el bajo rating que llegó hasta 0.0 en el sector A B.

Luego de mandarle una flor a Gisela Valcárcel por asegurar que no sabe por qué la sacaron de ‘América Hoy’ y decidió elogiar a sus nuevos compañeros: “De verdad que mis compañeros son unos capos, sobre todo que me den esta oportunidad de volver a la conducción, que no entiendo por qué me sacaron, en realidad, eso no entiendo”.

