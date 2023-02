La modelo Melissa Paredes ha vuelto a encender la pradera tras sus declaraciones al programa deportivo ‘Teledeportes’, donde reveló que fue la mujer más deseada de los futbolistas peruanos.

En diálogo con el reportero de Panamericana TV, la novia del ‘Activador’ contó que muchos deportistas que dedican su vida al fútbol le han coqueteado, incluso ofreciéndole viajes y regalos. Sin embargo, ha rechazado a todos.

“Futbolistas que te han echado maíz”, le preguntaron. “Ah, claro, me acuerdo que dos (futbolistas) me escribían. Uno bien sinvergüenza me invitó a Lunahuaná, otro me dijo: ‘un shopping por el Jockey Plaza”, respondió Paredes. “Yo en mi época de soltera dije: ‘Qué ridículo’” , agregó.

“También tengo otros que sí me han invitado viajes al extranjero”, contó Melissa Paredes, quien reconoció que lo mejor de su larga relación con el ‘Gato’ Cuba fue haber tenido a su pequeña Mía.

“Por algo pasan las cosas, tengo una hija maravillosa” , indicó.

