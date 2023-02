Una tremenda broncaza se armó en el set de América Hoy la mañana de este 20 de febrero de 2023 entre la conductora Ethel Pozo y la cantante Micheille Soifer. La interprete de la ‘Nena’ puso en su sitio a la hija de Gisela Valcárcel por criticar uno de los vestuarios que lució en ‘La Gran Estrella’, programa donde se desempeñaba como una de las coaches.

Durante su participación, ‘Michi’ cuestionó duramente a Pozo por rajar de su look: “Si yo fuera una fashionista puedo sentarme a criticar a los demás, pero no es mi rubro” , fue el primer dardo que lanzó Micheille a Pozo.

“Si eres conductora de televisión sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas”, se defendió Ethel. “Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que deben de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo su comentario, con todo el cariño”, respondió Micheille Soifer muy tajante.

“¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada? (…) En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos, Michelle. Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa”, dijo Ethel Pozo.

“No es que no me guste, depende de quién lo hace, si es que es una persona que no me importa y que no le tengo cariño, como lo tenía a todos ustedes. Solamente ahora lo tiene Janet Barboza, ella es mi madrina. A mí no me gusta que alguien hable más de la cuenta cuando no sabe, yo me he preparado”, acotó la cantante.

Esta respuesta provocó la molestia de Ethel Pozo, quien justificó sus críticas al recalcar que ella estudió Ciencias de la comunicación: “ Ojo que vivimos en una democracia y libre expresión y no podemos comprar los comentarios, yo soy libre y para eso estudié comunicaciones, para hablar libremente. No puedo de estar forzada hablar de alguien”.

“Yo tengo correa, pero no me gustó tu comentario, qué quieres que te diga. No me gusta y te lo dije, por eso dejo de venir (América Hoy), cada uno va a donde quiere estar (…) Tranquila, tranquila, yo puedo ir donde quiera, y donde no, no, ahora sí quiero venir”, sentenció Soifer.