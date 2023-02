El cantante Ricky Martin presentó en sus redes sociales a su hijo Valentino Martin, quien acaba de cumplir 14 años y es una estrella de Tik Tok que cautiva a todos con su belleza y carisma.

A través de su cuenta de Instagram, el interprete de ‘Vuelve’ y ‘Canción bonita’ presumió a su heredero mayor, quien es idéntico a su famoso padre.

“Baby no more, my son Tino, 14 years old (Ya no es un bebé, Tino, 14 años)”, escribió el astro de la música junto a una fotografía donde se ve al joven muy cambiado y con un incipiente bigote.

Como se puede apreciar, el adolescente ha cambiado muchísimo, algo que han notado los seguidores del artista que le han dejado sus mejores piropos en la publicación que hizo Martin.

¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin?

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y el pintor Jawan Yosef tienen cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, de 14 años, Lucía, de cuatro años, y Renn, que nació nueve meses después que su hermana.