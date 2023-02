La ex del ‘Tomate’ Barraza’ decidió aclarar que no está en planes ni saliendo con el polémico Jean Deza, a quien lo dejó en la zona de amigos, sin embargo, él tenía su carta bajo la manga y no dudó en usarla.

Todo comenzó con Vanessa López y una respuesta que le dio a una de sus fans, a quien le aclaró que le aclaró que solo lo conoce como amigo, resaltando más de una vez: “No estoy con él, no estamos, solamente éramos amigos”.

La versión de la modelo fue desbaratada por el otro protagonista del romance, Jean Deza, quien en plena transmisión de ‘Instagram’, mostró que estaba en la misma habitación que Vanessa López, llamándola y mostrándola en cámaras: “Vanessa quiere que te muestre la gente, ves, para qué subes esas historias, ven pa acá, ven pa acá”.

“Pa eso aclaras, para salir corriendo por la puerta cuando te diste cuenta de que te iban a ponchar”, Fue así como Samuel Suárez se compadeció de Vanessa López, por dar una versión y ser desmentida con roche.

TE PUEDE INTERESAR