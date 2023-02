La exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, descartó tener un romance con el futbolista Jean Deza. A través de Instagram, acusó al programa Magaly TV La firme de editar sus declaraciones y aseguró que el polémico jugador es solo su amigo.

“Yo estoy soltera desde que me separé del papá de Emiliana (...) todo mi tiempo se lo lleva mi gorda (su hija)”, dijo Vanessa López cuando le preguntaron si estaba soltera. Sin embargo, los usuarios no dejaron de preguntar sobre su relación con Jean Deza.

“Creo que el día de la entrevista se malinterpretó muchas cosas, o sea, todo mal, y editaron varias cosas que yo había dicho y no las sacaron. Es un chico que me cae súper bien, tiene un talentazo, un futuro por delante si él se lo propone (...) pero no, no estoy con él, yo solamente lo estaba conociendo”, dijo Vanessa López.

Según Vanessa López, Jean Deza fue un caballero con ella: “Me lo presentaron, me cayó súper bien porque cae súper bien, es súper atento, caballero (...) yo les digo como amigo, lo que yo he visto, como pareja, como lo que haya sido, todo lo que dicen, yo no lo sé porque no es mi novio, no ha sido mi novio ni nada”.

“Todo súper bien con él, yo no tengo nada en contra de él, pero no, no estoy con él, no estamos y ya, solamente éramos amigos”, acotó la influencer.

La ex de ‘Tomate’ también aclaró por qué dijo que se quería dar una oportunidad en el amor: “Claro que me la daría porque sí me gustaría estar con alguien en algún momento, presentárselo a mis hijos, alguien que los quiera, que me cuide, que me ame, que me dé estabilidad, que me dé tranquilidad y todo, o sea, sí me daría una oportunidad en el amor, eso es lo que yo quería decir, hablaba en general, no que me estaba dando una oportunidad con alguien específicamente”.

