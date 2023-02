La exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, anunció que se seguirá operando. A través de Instagram, la influencer contó que esta vez se realizará una lipoescultura, pese a que ella ya luce una trabajada figura.

“En unos días me voy a estar operando (...) entonces no dudé en hacerme un último retoque con él (el doctor), para esto yo nunca me he hecho una lipoescultura completa, total, o sea, cero, desde que tengo a mis hijos nunca me he hecho una lipoescultura total, recién me la voy a hacer”, contó Vanessa López.

Asimismo, pidió a sus seguidoras que no opinen sobre esta decisión: “Yo sé que muchas van a decir ‘pero tú no necesitas nada, pero si ya estás linda’, mil cosas, pero bueno, yo soy la única que conoce mi cuerpo, soy la única que me miro al espejo desnuda y hay cosas que quiero mejorar, que quiero arreglar”.

“También me voy a hacer una pequeña marcación aprovechando la lipo, ya luego les voy a mostrar los resultados, yo me recupero al toque, me voy a desaparecer seguro algunos días de redes porque voy a estar descansando y recuperándome”, acotó.

Según Vanessa López, esta cirugía es para mejorar zonas de su cuerpo que no han ‘mejorado’ con el ejercicio: “Yo me mato entrenando de lunes a sábado (...) trato de cuidarme en algunas cosas, pero hay zonas donde no puedes reducirlas por más que te mates entrenando, por más abdominales que haga, por más dieta que te inventes, bueno, a mí me pasa eso, hay zonas de la cintura, de la espalda, un poquito de los brazos que no los puedo bajar ya con entrenamiento, imagínense, tengo casi 8 años entrenando y hasta ahora no logro que esta parte se vea mejor”.

Mientras explicaba su nuevo ‘retoquito’, Vanessa López también lució sus nuevos labios, los cuales fueron inyectados con ácido hialurónico: “Ahorita siguen un poquito inflamados, pero conforme pasen los días se van a poner súper bonitos”.

Fuente: Instagram @vvanelopez

