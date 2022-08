El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que solicitará la tenencia compartida de su hija menor a su exesposa, Vanessa López, quien se encuentra viajando por Europa desde hace más de un mes.

En diálogo con Magaly TV La firme, ‘Tomate’ Barraza reveló que no sabía que Vanessa López iba a hacer un viaje tan largo por Europa, aunque aseguró que no es un tema que le preocupe:

“Se lo comentó al padrino de la bebé, yo ya después me enteré cuando ella estaba allá, pero igual, o sea, nosotros mantenemos comunicación. Yo no sé cuándo vaya a venir ella, no lo sé, tampoco es algo que me preocupe porque ella tiene su vida y yo tengo la mía”.

Cuando le preguntaron si sabía con qué dinero Vanessa López estaba viajando, ‘Tomate’ Barraza respondió, entre risas, que su exesposa tiene trabajo: “todos los viajes son caros, ella tiene su trabajo, ella trabaja, ella tiene su tienda, sus cosas”.

Sin embargo, ‘Tomate’ Barraza aprovechó para revelar que quiere solicitar la tenencia compartida de la niña: “Se ha conversado y espero plantearlo más adelante, es poder tener la tenencia compartida, que es lo que a mí más me importa”.

“Si a ella no le parece tener la tenencia compartida, normal, pero yo creo que sería chévere, un año con cada uno o de repente seis meses con cada uno”, explicó el líder de ‘Los Barraza’.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR