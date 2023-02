Vanessa López, expareja de ‘Tomate’ Barraza, se encuentra en el ojo público tras haber oficializado sus salidas con Jean Deza, futbolista acusado de violentar físicamente a Jossmery Toledo y Shirley Arica hace algunos meses atrás.

Y es que esta vez, la modelo rompió su silencio frente a las cámaras de Magaly Medina y aseguró que se está dando una nueva oportunidad con el pelotero, a quien no piensa juzgar por su pasado.

“Me quiero dar una oportunidad en el amor, obviamente. Justo conocí a Jean y todo bien con él. Lo conocí y lo vi como un chico más, pero ha estado ahí, insistiendo. Me cayó súper bien, estamos saliendo”, comenzó diciendo.

“Yo sé que todo el mundo va a decir que te Guatemala a Guatepeor, pero no me gusta juzgar a las personas. Todos cometemos errores, creo que Jean ya está en una edad más madura, quiero creer eso. Me ha contado cómo han sido las cosas. No es que meta las manos al fuego por él, pero tampoco puedo ponerle la cruz”, agregó fuerte y claro.

Por otra parte, Vanessa confesó que ya le advirtió a Jean Deza que “no la haga perder el tiempo” si es que va a estar involucrado en temas de infidelidad, desbandes y otros escándalos.

“Quiero creer que todos maduran en el algún momento. Aparte él está muy concentrado en el tema del fútbol y quiere recuperar todo eso que tenía antes con el tema profesional. Está bien advertido, yo ya he pasado por cosas muy feas, así que si va a estar en lo mismo, que no me haga perder el tiempo. Yo si no voy a permitir absolutamente nada”, finalizó diciendo.

