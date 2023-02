Brenda Zambrano se pronunció tras terminar su relación con el peruano Guty Carrera . Como se sabe, la mexicana informó que puso fin a su relación de 3 años, mediante un comunicado difundido el pasado 13 de febrero.

La modelo hizo una trasmisión EN VIVO en sus redes sociales donde fue cuestionado por su ruptura. “A Guty no le va a gustar nada de lo que estás hablando”, le increparon algunos fans, pero ella se defendió.

“Si no le gusta ni modo, por qué voy a dejar de ser yo por el miedo que le moleste lo que yo digo de las demás personas, no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo las cosas como son” , sostuvo.

Descartó que haya armado un ‘show’ sobre el fin de su romance con Guty, aunque dijo que pronto harán una película juntos. “Guty y yo ya no vamos a hacer reality juntos, vamos a hacer una película juntos, pero reality no”, aseguró.

Por qué terminó el romance de Guty con Brenda Zambrano

La modelo mexicana Brenda Zambrano confirmó que ella decidió abandonar a Guty, pero que él no le hizo nada malo. Aclaró que la casa donde vivían es de ella y que el peruano tendrá que retirar sus cosas.

“Terminamos bien. Esta casa está a mi nombre, el contrato está a mi nombre, como la mayoría de las cosas de este departamento son mías. Hay cosas de él, falta llevarse su televisión y varias cosas”, comentó.

“No jamás, eso de que Guty hizo cosas (malas) nada. Aunque yo tomé la decisión los procesos duelen. Cuando se termina una relación duela, es mentira que no duele. Cada persona reacciona diferente y cada persona lo procesa diferente, yo no puedo decirte por qué (Guty) no las borra (las fotos). Cada persona procesa diferente la ruptura”, añadió.

Brenda Zambrano y Guty Carrera

