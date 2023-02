Ha pasado más de una semana desde que John Kelvin regresó a prisión tras un acalorado cruce de palabras que tuvo con la madre de sus hijos y tras su detención, su familia decidió defenderlo a capa y espada.

Como parte de la defensa del agresor, la prima del cantante y su hermano, decidieron intentar dejar mal parada a la cubana, afirmando que había señales de maltrato en contra de sus hijos, además de tener un posible amor por John Kelvin.

A Dalia Durán no le gustó nada que la familia del cantante se presente en el programa de TV, donde pidieron además la tenencia de sus hijos, valiéndose de mentiras, según informo´ella: “Cómo un programa no puede informar de forma correcta, porque ese audio es cortado”, añadió la cubana, intentando desbaratar las pruebas de la familia de John Kelvin.

Según contó Dalia Durán, la familia de John Kelvin habría expuesto audios, violando la privacidad de sus hijos, motivo por el que decidió pedir una orden de restricción en contra de la familia del cantante y le fue otorgada.

Quien se sumó a las críticas, fue, Magaly Medina, quien no dudó en despotricar una vez más en contra de su compañera de canal y colega: “Por cierta desesperación en sacar un tema, no se informan debidamente y no han evaluado el caso”.

