Dalia Durán estuvo en la última edición del programa “Magaly TV: La Firme”, donde habló firmemente sobre los últimos incidentes que han ocurrido con el padre de sus cuatro hijos, John Kelvin, y su familia, quienes piden la tenencia de los menores.

Y es que la modelo señaló que ahora nadie “podrá verle la cara de ingenua”, pues está siendo representada por abogados internacionales para sobrellevar su caso.

Asimismo, ante las últimas declaraciones de la familia del cumbiambero, quienes afirman que Dalia sigue amando a John Kelvin, la cubana aseguró que ella jamás regresaría con él. “Yo no sé, en su cerebrito, ¿dónde le cabe la posibilidad de que quiera regresar con él? ¿Por qué se alucina? Porque está enfermo”, manifestó bastante indignada.

Sin embargo, un hecho que llamó bastante la atención del público, fue la firmeza que tuvo Dalia Durán para culpar a John Kelvin no solo de agredirla físicamente, sino también de manera sexual.

“ Él no solo es un golpeador, es un violador y me mantengo en eso. Si cambié mi versión en algún momento, fue por mis hijos, y porque no estaba bien emocionalmente, ahora llevo terapia y evaluaciones siempre”, enfatizó.

