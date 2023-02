Dalia Durán decidió romper su silencio y se presentó este último jueves en el programa de Magaly Medina, donde no dudó en referirse a la solicitud que realizó la familia de John Kelvin para tener la tenencia de sus cuatro menores hijos.

Y es que la modelo cubana confesó que las autoridades correspondientes habrían dispuesto medidas de protección contra los familiares del cantante de cumbia en favor de ellas y sus pequeños.

Asimismo, totalmente indignada, Dalia aseguró que la familia del cumbiambero no volverá a ver a sus hijos debido a la sobre exposición que han tenido los menores en los últimos días.

“Primero muerta antes que me quiten a mis hijos. Y que lo tengan bien en claro, que se les meta bien en la cabeza, yo no quiero nada con él. No me interesa”, comenzó diciendo.

“Que se olviden, ya no son familia de mis hijos. De ninguna manera permitiré que se vulnere los derechos de mis menores niños. Yo he mostrado mis pruebas sin exponerlos de forma tan desagradable”, agregó Dalia bastante molesta.

