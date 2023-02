La periodista Magaly Medina se pronunció sobre el nuevo estilo de vida de Alondra García Miró, quien estaría viajando por Europa con su nuevo galán español tras terminar definitivamente su relación de más de 7 años con Paolo Guerrero.

Durante su programa transmitido el 16 de febrero de 2023, la ‘urraca’ admitió que cree que la ‘ojiverde’ apostó todo para ser la esposa del ‘Depredador’: “Ella dejó la actuación, ella dejó muchísimas cosas porque lo apostó todo, creo yo, esa es mi opinión desde fuera, lo apostó todo por el romance y por casarse con Paolo Guerrero, ella abandonó la actuación -él mismo lo dijo públicamente ‘yo no estaría con una mujer que se tuviera que besar con otro, no, no, no, yo soy macho que se respeta-, así que ella realmente no hacía nada con su carrera que pudiera disgustar al excapitán de la selección”.

“En ese tiempo ella vivía más pendiente de él, donde él estaba, donde él vivía y ella su carrera la ha desarrollado aquí y en Brasil pues no la podía hacer, en Brasil ella era una persona que se encargaba de estar en la casa, de hacer las labores propias de una mujer que tiene una pareja y que están lejos de casa, ella tampoco aparecía en las redes sociales con estos bikinis minúsculos con los que ahora sí aparece”, recordó la periodista.

Según Magaly Medina, durante los años que Alondra García Miró estuvo con Paolo Guerrero, mostraba una personalidad diferente: “Era algo que ya no se le veía, es como si su personalidad se hubiera opacado, ella no era la Alondra que ahora conocemos, ojalá que haya aprendido de esta experiencia con Paolo Guerrero en los últimos tres años y ahora que tiene un nuevo saliente, alguien con quien está paseando por Europa, pues esa persona no le tenga que poner condicionamientos a su carrera o a su manera de expresarse, porque una persona te quiere con todo y tus defectos, te quiere el paquete completo, como eres, con tu carrera y respeta lo que haces, respeta tu trabajo, respeta tus aspiraciones, te acompaña en ellas, eso es parte de una pareja”.

Finalmente, Magaly Medina concluyó que Alondra García Miró hizo todo para ser ‘aprobada’ por Paolo Guerrero, pero solo perdió su tiempo: “creo que ella estaba realmente tan con ganas de ser aprobada, de que le den la aprobación para que finalmente la lleven al altar, y no tuvo ni altar ni nada, finalmente se quedó sola, pero bueno, todavía es una mujer muy joven creo yo”.

Fuente: ATV

