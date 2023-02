Este 13 de febrero de 2023, durante el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González opinó sobre las reveladoras declaraciones de Doña Peta, quien decidió hablar sobre el gran cariño que siente por su exnuera Alondra García Miro, pese a que la modelo terminó su romance con Paolo Guerrero.

En esa línea, el popular ‘Peluchín’ arremetió contra Petronila González por expresar públicamente sus sentimientos por la ‘Ojiverde’, pues su hijo ya se encuentra en una nueva relación y esperando su cuarto hijo con la brasileña Ana Paula Consorte.

“Lo que viene a continuación a mí me parece un poco raro, no sé como tomarlo. Si mi mamá sale a decir eso y yo estoy en otra relación y a punto de tener un hijo, si después de tanta suspicacia que se dio cuando Doña Peta viajó a Brasil, descolgaron todas las fotos, se dejaron de seguir, se nota que hay problemas”, comentó Rodrigo González en un inicio.

“En la primera entrevista que da Doña Peta (...) Paolo, todos los rumores, todo lo que se dice, mira de donde se origina, tú dices: ‘La familia es la que más sufre’, es lo que me dijiste a mí en el último mensaje que me mandaste y lo entiendo. Pero la familia también es la que abre la puerta, tu mamá se sienta en el programa con la ‘Fariselita’ a contarle cuando extraña a Alondra, que ella siempre va a tener su amor, que ella siempre ha sido una hija para ella y no solo eso, hasta se le agua el ojo y se emociona” , agregó.