La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta, confirmó este 13 de febrero que se convertirá en abuela nuevamente. En entrevista con Ethel Pozo, la progenitora del delantero de la selección peruana reveló que su hijo se encuentra a vísperas de recibir a su cuarto hijo con la modelo brasileña Ana Paula Consorte.

Cuando fue consultada por el embarazo de la bailarina, Petronila Gonzáles se mostró distante y aseguró que prefiere no meterse en la relación de Paolo y la garota de 30 años.

“El hombre propone y la mujer dispone”, disparó Doña Peta en un inicio. “Yo eso me mantengo bien al margen, eso me lo dejan en mi corazón, yo lo sé, lo que siento y lo que tengo y ahí no más”, agregó.

Asimismo, cuando le preguntaron si Paolo Guerrero estaba contento, ella aseguró que está ‘tranquilo’: “Eso sí, si él está feliz, yo estoy feliz. Sí, lo veo feliz, está tranquilo. Más que feliz, tranquilo”.