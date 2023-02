La periodista Magaly Medina no se quedó callada tras las declaraciones que Tony Rosado, quien aseguró que no se presentará en el programa de la ‘urraca’ ni aunque le paguen un millón de dólares.

“Me han llamado muchas veces (la produción de Magaly), pero así me paguen un millón de dólares, no voy a ir, porque esa señora hace mucho daño”, expresó el ‘Ruiseñor de la cumbia’ al diario Trome.

“Hasta me siguen para ver qué cosa hago de malo. No me gusta estar en discotecas, ‘chupar’ en las cantinas, no me gusta eso (...) no se acercan a preguntarme nada porque ya saben que no les voy a responder. Ellos hacen su trabajo y yo el mío”, aseguró Tony Rosado.

Por su parte, Magaly Medina afirmó que no le interesa tener a Tony Rosado en su programa: “Así me dieran un millón de dólares, no invertiría en cámaras y camarógrafos que te sigan. No, no lo haría, Mal negocio, mala inversión, no me interesa”.

“O sea, para qué lo seguiría, tampoco perdemos nuestro tiempo. No tenemos toda la plata del mundo para estar pagando tantos investigadores que estén siguiendo agente que no me suman, no me dan nada, que a nadie le interesa, yo no sé a quién le interesa, pero a mí no me interesa (...) Javier Yaipén, lo ampayábamos a cada rato, hasta él nos sumaba más que Tony Rosado”, manifestó Magaly Medina entre risas.

