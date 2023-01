El cantante Tony Rosado se pronunció sobre Shakira, quien se encuentra en boca de todos tras lanzar una canción dedicada contra Gerard Piqué y Clara Chía. El cumbiambero arremetió contra el exjugador del Barcelona y felicitó a la colombiana por su colaboración con Bizarrap.

En entrevista con Trome, el interprete de temas como “Ya te olvidé” y “Te eche al olvido” aseguró que la barranquillera no está ‘dolida’ ni ‘despechada’, sino que utiliza la música para expresar sus sentimientos.

¿Qué dijo Tony Rosado sobre canción de Shakira a Gerard Piqué?

“Está bien realizada y le canta su ‘chiquita’ a todos. Me gusta su canción porque con la letra deja en claro que no es ninguna tonta” , dijo Tony Rosado a Trome. “No creo que esté dolida, pero se podría decir que recién está sintiendo la pegada porque nunca pensó que Piqué la iba a abandonar. Es más, no entiendo por qué la dejó, Piqué es un imbécil” , agregó,

“Shakira no se merece un hombre así, siempre apoyaré a la persona a quien le hacen daño. Ella nunca le hizo daño a Piqué, al contrario. Han vivido muchos años juntos, sin embargo, considero que él es un chiquillo y no madura su cerebro”, comentó a referido medio.

Asimismo, Tony Rosado aseveró que Shakira debería empezar a cobrar regalías a Casio. “Ahora Casio está vendiendo más relojes, se han elevado sus precios, así que creo que Shakira tiene que cobrar regalías”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

,