La cantante Shakira ha sido comparada con Paquita la del barrio por el tema que lanzó junto a Bizarrap, en el que arremete contra Gerard Piqué y Clara Chía. Al respecto, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ sorprendió al enviarle un emotivo mensaje a la colombiana.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del barrio. Por ahí supe que tuviste un... pues un problema con tu familia, yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Pues ¿qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, mi hija, así que no te preocupes. Y mira, yo estoy en México, si algo se te ofrece de mi, con mucho gusto, ya sabes, aquí estamos a la orden, te mando un abrazote, que Dios te bendiga”, dijo Paquita la del barrio.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo no sé a qué vine a este mundo, yo creo que a eso vine porque me llueven los títulos de gentes que están dolidas y es muy bonito, muy bonito el trabajo de nosotras, así es que no te me achicopales, échale ganas, como te dije, tienes por quien vivir, igual que yo, así es que lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos, tú échale ganas mi hija”, acotó.

Asimismo, Paquita la del barrio se animó a cantar un tema que encajaría con la situación de Shakira y Gerard Piqué: “Te burlaste de mí, te carcajeaste, me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones”.

Además, la artista mexicana expresó su deseo de conocer personalmente a Shakira: “Mi querida Mija @shakira Me nació del Alma Decirte Estás Palabras Con todo Mi Corazón Espero muy Pronto Verte En Persona #ShakiraTeamPaquita tu amiga @paquitaoficialb De Alto Lucero Veracruz #Mexico”.

Fuente: Instagram @paquitaoficialb

