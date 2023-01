Fuertes declaraciones. Karla Tarazona se encuentra aparentemente muy tranquila llevando su divorcio con Rafael Fernández, quien recientemente le envió una carta notarial para que se rectificara por haber afirmado que él no cubrió su parte de los gastos del trámite.

Frente a ello, la conductora de “Préndete” sorprendió a propios y extraños al protagonizar una divertida parodia de la reciente canción que estrenó Shakira con Bizarrap, con fuertes indirectas hacia Piqué y su novia Clara Chía.

A través de la cuenta de Instagram de Radio Panamericana, Tarazona se unió al éxito de este tema y grabó desde la cabina de locución una peculiar versión, que muchos aseguran sería directamente para el popular ‘Rey de los huevos’.

“Una loca como yo no está pa’ tacaños, una loca como yo no está pa’ misios como tú. A ti te quedé grande y por eso te vas a quedar solito tú”, dijo la locutora radial, dejando entrever que Rafael Fernández no sería tan pudiente como aparente en sus redes sociales, pues recordemos que en el pasado se difundió que parte de los lujos que exhibía el empresario, le pertenecían a su padre Manolo Fernández.

TE PUEDE INTERESAR