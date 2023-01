El periodista Jaime Bayly arremetió contra Shakira en su programa del pasado 12 de enero de 2023. El escritor peruano se pronunció sobre la canción que le dedicó la colombiana a Gerard Piqué y a la novia de este, Clara Chía. De acuerdo con el ‘niño terrible’, la tiradera de la colombiana y Bizarrap es vulgar y se trata de una ‘canción vengativa’ contra el exjugador del Barcelona.

“La letra es en realidad es de una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva, a sangre fría, contra su ex (...) Me parece que la canción no es elegante no es refinada, me parece que la letra es vulgar”, comenzó diciendo.

Indicó que el tema está dedicado a las mujeres despechadas, pues son ellas quienes simpatizan con la letra: “Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”.

“He sido amigo de Shakira. He estado en su casa. La quiero muchísimo. Por otra parte, no conozco a Piqué, no quiero conocerlo ni ser su amigo, pero tampoco es mi enemigo”, agregó.

El autor de la novela ‘Los últimos días de la prensa’ aseguró que la interprete de ‘Te Felicito’ ha necesitado crear esta composición para dejar atrás el pasado.

“Lo que le veo de bueno a esta canción es que al menos Shakira, que está humillada, herida y despechada, se expresa, y al expresarse empieza a sanar, de manera que creo que ha necesitado este vómito negro” , dijo.

Sin embargo, expresó que “el arte no puede ser un puñal. Debe tener belleza moral. No puede ser un acto de venganza o de crueldad. Debe habitar tanto la belleza como la grandeza ética. Por eso es que principalmente son las mujeres despechadas, heridas, malqueridas, las que se identifican con el espíritu justiciero y vengativo de la canción”.

TE PUEDE INTERESAR