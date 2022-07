Fuerte y claro. Tony Rosado sorprendió a propios y extraños al revelar el motivo por el que no tendría una relación de amistad con su colega Marisol. Y es que el cantante aseguró que ‘Faraona de la cumbia’ se hizo famosa al interpretar sus canciones.

Todo se dio en la última edición del programa “Estás en todas”. “¿Por qué se dijo que había una enemistad con Marisol entre tú y ella?”, le preguntó la reportera. “La enemistad fue es que comenzó a cantar mis canciones, ella se hizo conocida con mis canciones”, comenzó respondiendo.

En ese sentido, Tony Rosado explicó que sus ácidos comentarios sobre la música de Marisol siempre lo hizo en son de broma, no con una mala intención de por medio.

“Yo no lo reclamé, y la gente me decía, pero yo dije: déjala me hace conocido a mí. No me importaba... Todo lo decía en broma, ella canta mis canciones porque las suyas son bien feas, decía yo. Y cuando cantaba mi canción ‘Te eché al olvido’ ella decía: ‘esa canción es de mi amigo Estanis Mogollón’”, agregó para las cámaras de América TV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO