En una entrevista para el programa de YouTube de Carlos Orozco, Yahaira Plasencia reveló detalles de su vida personal, sus éxitos, sus proyectos y también habló de la sonada relación que mantuvo con el futbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán.

La intérprete de “La cantante” se refirió a los rumores que indicaban que el deportista le pagaba todo. “Yo nunca he tenido a alguien detrás que haya invertido. (No le debo nada) a nadie. En un momento se habló que mi expareja como que me ayudó. Si me ayudó o no lo hizo, eso es chévere, quedó entre nosotros”, enfatizó.

Sin embargo, sí reconoció que ganó popularidad debido a la mediática relación. “Más que todo, yo me hice conocida por él”, expresó.

En otro momento, la salsera reconoció que los comentarios de la gente que indicaban que Jefferson Farfán le pagaba todo sí le incomodaron, pues aseguró que ella ha trabajado desde los 14 años.

“Todo lo que yo hacía era como que él lo pagó. Yo venía trabajando desde los 16, 14 años, toda mi vida”, afirmó. “Por eso estoy soltera, porque van a decir que el próximo que venga me ha pagado todo”, añadió Yahaira Plasencia.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano critica a Yahaira Plasencia por cantar con playback en El Artista del Año

Tilsa Lozano critica a Yahaira Plasencia por cantar con playback en El Artista del Año null