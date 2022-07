Este viernes 15 de julio, Maricarmen Marín y su pareja Sebastián Martins celebraron 7 meses del nacimiento de su hija y como es su costumbre, publicaron un momento íntimo y feliz en sus redes sociales, el cual generó una ola de buenos deseos y felicitaciones.

Desde su llegada, la pequeña Micaela ha cautivado a sus amorosos padres con su infinita ternura y a través de su cuenta Instagram han compartido su felicidad.

“Micaela contigo mi capacidad de amar es infinita, infinitas veces se me cruza por la cabeza mi mamá ¿así aman todas las mamás?”, escribió Maricarmen Marín al inicio de su publicación.

“Lo único que sé, es que me tienes para siempre, aquí y hasta cuando no me puedas tocar, mi amor siempre te acompañará. Tus papás somos infinitamente felices, sonreímos más, bailamos más y cantamos más”, agregó la exjurado de ‘Yo Soy’.

La pequeña Micaela se ha robado el corazón de todos los fans de Maricarmen Marín, quienes no han dudado en expresar sus mejores deseos para la bebita. En menos de 10 horas, la instantánea consiguió más de 13 mil likes.

TE PUEDE INTERESAR