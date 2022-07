Jorge Luis Cuba Hidalgo-popularmente conocido como ‘Don Gato- vuelve a acaparar todas las portadas de los principales medios de espectáculos tras ser denunciado por su exnuera Melissa Paredes de violencia psicológica frente a su pequeña hija de 4 años.

Según el parte policial que leyó Magaly Medina, la actriz acusa a su exsuegro de violencia psicológica. El padre de Rodrigo Cuba le habría faltado el respeto a la modelo y la habría tildado de loca.

“Le dijo ´estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca, eres una mujer loca que no entiende nada’. La denunciante le respondió: ‘Porque me quieren quitar a mi hija, no me digan que estoy loca’ y todo esto delante de la criatura”, dice parte de la denuncia que leyó Magaly Medina.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘Don Gato’?

Seguido de leer la denuncia contra el padre del futbolista, Magaly Medina opinó sobre el caso y señaló que ‘Don Gato’ no tiene por qué faltarle el respeto a Melissa Paredes.

“No he escuchado a Don Gato, no he escuchado su descargo, pero si el Ministerio ha dicho que es así, yo no sé porque este señor le tiene que faltar el respeto a su exnuera por mucho que la deteste”, comentó la ‘urraca’ de ATV.

