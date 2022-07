Melissa Paredes, modelo y exreina de belleza denunció a su exsuegro Jorge Luis Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, por violencia contra la mujer, así lo reveló el programa ‘Magaly TV, La Firme’ este viernes 15 de julio.

La modelo querelló al popular ‘Don Gato’ por decirle adjetivos de gruesos calibres y la tildó de ‘loca’ delante de la pequeña de 4 años.

“(Melissa) acusa a su exsuegro de violencia psicológica porque dice que ella se despertó con su hija a tomar desayuno y el padre de Rodrigo Cuba estaba ahí y comenzaron a discutir porque él le comenzó a decir que la culpa la tenía ella de todo y que luego la llamó loca”, dice parte de la denuncia que leyó Magaly Medina.

“Le dijo ´estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca, eres una mujer loca que no entiende nada’. La denunciante le respondió: ‘Porque me quieren quitar a mi hija, no me digan que estoy loca’ y todo esto delante de la criatura”, agregó.

