Jefferson Agustín Farfán Guadalupe fue noticia principal este último martes 12 de julio en las páginas de espectáculos y deportivas del país por su tremenda pelea a puño limpio con su compañero de equipo Paolo Hurtado. Según medios deportivos, ambos futbolistas íntimos intentaron limar las asperezas, pero todo se salió de control.

El conductor Paco Bazán dio más detalles de la pelea entre los jugadores blanquiazules y confirmó que el ‘Caballito’ Hurtado le pegó al delantero.

“Yo tengo una versión, he conversado con gente que alguna vez fue muy cercana a Jefferson y me ha confirmado que sí, efectivamente, ocurrió la mecha y que lo han ‘gomeado’ (golpeado) y que está tan avergonzado que no ha ido a entrenar”, reveló.

¿Qué dijo Jefferson Farfán tras pelea con Paolo Hurtado?

El ‘10 de la calle’ utilizó sus redes sociales este viernes 15 de julio y mandó un tremendo mensaje tras su pelea con Paolo Hurtado.

“Mátalos con tu éxito y entiérralos con tu sonrisa”, fue la frase que compartió la ‘Foquita’ en sus historias de Instagram.

Foto: (Instagram/@jefferson_farfan_oficial)

