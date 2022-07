Tensión en tienda blanquiazul. En las últimas horas, Jefferson Farfán y Paolo Hurtado han sido los protagonistas de todos los titulares de la prensa deportiva del país al revelarse que protagonizaron una tremenda pelea en los entrenamientos de Matute.

Según informó Trome, los dos jugadores ‘íntimos’ se reunieron para conversar y limar sus asperezas. Paolo Hurtado fue llamado para conversar con Farfán la mañana de este martes 12 de julio y aceptó sin dudarlo.

Como se recuerda, ya había una fuerte sensación de tensión a raíz de un chat que se filtró cuando Jefferson Farfán fue víctima de una infidelidad por parte de Yahaira Plasencia y el ‘Caballito’ lo llamó ‘cachudo.

¿Qué pasó en la pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado?

Según se conoció, la ‘Foquita’ esperaba adentro y cuando vio al ‘Caballito’ le lanzó una frase de grueso calibre que no ha sido revelado. En ese momento Paolo Hurtado, y todavía dolido por el fallecimiento de su madre, se le fue encima a Jefferson Farfán y el “10″ de la calle se “defendió como pudo”.

Incluso, hasta la seguridad de Matute intervino para separar a ambos jugadores.

¿Cuál fue el chat que involucraba a Paolo Hurtado, Farfán y otros jugadores de la Selección?

Ese chat se hizo viral en el año 2020, donde vinculaban además a jugadores de la Selección Peruana con modelo de la farándula, y cuyas pruebas iban a salir en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Según esto, la esposa de Paolo Hurtado encontró las pruebas y habría pedido un millón de dólares para no soltarlo.

Sin embargo, Magaly Medina aclaró que ella no tenía ninguna prueba y que no le constaba si este chat existió o no.

“El chat decía como que la esposa de Paolo Hurtado había pedido una cierta cantidad de dinero para no mostrar todos los chats. Todo el mundo me ha preguntado, me han llamado, me han hecho llegar este chat. Y yo hay una cosa que tengo que decir: mientras yo no tenga pruebas de algo, yo no puedo lanzarme a decir o afirmar o contar chismes”, explicó la “urraca” en aquella vez.

