El lunes 11 de julio del 2022, Magaly Medina sacó una nota sobre el fin de semana de los integrantes de la farándula peruana y entre ellos, ampayaron el auto del exalcalde de la Molina, saliendo de noche sin comentar más del rumbo, pero esa pequeña aparición no le gustó nada a Álvaro Paz de la Barra, quien atacó sin temores.

Magaly interrumpió su programa para revelar que les llegó las fotos de los estados de WhatsApp de Álvaro Paz de la Barra, donde habla directamente de la ‘urraca’, produciendo la ironía de la conductora: “Hablando por tres segundos que le dedicamos a una nota”.

“Magaly Medina sacó una pequeña nota de una de mis salidas manifestando que el auto con el que salgo de alaraco. Celosa que su pingüino no tenga mis autos desde años, jejeje”, es la primera parte de los estados de Álvaro, logrando que la ‘urraca’ lo tilde de persona de “baja calaña”, por su forma de escribir y hablar, ya que en sus estados, las faltas ortográficas no faltaron.

El esposo de Sofía Franco además dejó entrever que le conocería más de un trapito sucio al esposo de Magaly Medina: “Pobre acomplejada. Si fuera malo contaría cosas del pingüino tranqui Magaly muchas amigas te vendieron, pero soy un caballero. Besos”, logrando que la ‘urraca’ critique la forma tan suelta de hablar del exalcalde de la Molina: “No voy de vieja chismosa diciendo cosas que no me competen, que no me corresponden, haciendo caso al que dicen por ahí o por allá”.

Al expostulante a la alcaldía de Lima, no le interesa más que hablar de su auto y afirmó que le podría vender uno al esposo de la ‘urraca’: “Maga, pero si tiene fondos lícitos tu notaría le puedo vender uno de mis autos. Sé que lo miran con ansias”, causando indignación en la pelirroja, quien acotó: “A mí qué me interesa su cochino auto”.

