Jefferson Farfán no estaría haciendo méritos para ganarse de nuevo a la hinchada blanquiazul. Y es que luego de ser criticado por cobrar la millonaria suma de 50 mil dólares mensuales - pese a no jugar ni un solo minuto en toda la temporada 2022 de la Liga 1 del fútbol peruano - ahora la ‘Foquita’ suma una nueva polémica.

Resulta que el futbolista habría realizado un desplante a Paolo Hurtado, el nuevo jale del club íntimo. Según informó diario Trome, Farfán no ha visto con buenas ojos la contratación del ‘Caballito’ al recordar un supuesto chat donde Hurtado lo tildaba de ‘cachud...’ por la infidelidad de la salsera Yahaira Plasencia.

Aparentemente, Hurtado estiró la mano para saludar a Jefferson Farfán, quien asiste a los entrenamientos de Alianza Lima. Sin embargo, la expareja de Melissa Klug lo choteó y se fue a otro lado, dejándolo con la mano estirada.

Este escenario habría provocado dos bandos en Alianza Lima, uno liderado por Farfán y otro por Hernán Barcos.

¿Cuál fue el chat que involucraba a Paolo Hurtado, Farfán y otros jugadores de la Selección?

Ese chat se hizo viral en el año 2020, donde vinculaban además a jugadores de la Selección Peruana con modelo de la farándula, y cuyas pruebas iban a salir en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Según esto, la esposa de Paolo Hurtado encontró las pruebas y habría pedido un millón de dólares para no soltarlo.

Sin embargo, Magaly Medina aclaró que ella no tenía ninguna prueba y que no le constaba si este chat existió o no.

“El chat decía como que la esposa de Paolo Hurtado había pedido una cierta cantidad de dinero para no mostrar todos los chats. Todo el mundo me ha preguntado, me han llamado, me han hecho llegar este chat. Y yo hay una cosa que tengo que decir: mientras yo no tenga pruebas de algo, yo no puedo lanzarme a decir o afirmar o contar chismes”, explicó la “urraca” en aquella vez.

