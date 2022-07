El futbolista de 25 años de edad, Jesús Barco, se pronunció por primera vez sobre la cancelación de su boda con Melissa Klug, la cual estaba prevista para este 2022 pero - por misteriosos motivos - se canceló repentinamente.

Una usuaria le preguntó al jugador del Sport Boys “¿para cuándo el matrimonio?”. A través de una historia de Instagram, el joven deportista dejó entrever que tampoco se casaría en el 2023.

“Dios quiera el otro año... por ahora tenemos otras prioridades”, dijo, dejando más dudas sobre su futuro amoroso con Melissa Klug.

Como se sabe la chalaca de 38 años de edad ya había explicado que el matrimonio no sería para este 2022, debido a que aparecieron “otras prioridades que primero queremos que salgan”, relacionados a sus planes empresariales.

Melissa Klug contó que futbolistas la invitan a salir

Melissa Klug aseguró que algunos futbolistas la invitan a salir pese a estar de novia con el futbolista Jesús Barco.

“Puedes creer que sí, son bien sinvergüenzas. (¿Futbolistas?) ¡Sí! , pero bueno, una ‘parchadita’ y ya. Yo (los parcho y no Jesús Barbo) solo ‘parchaditas’”, dijo la madre de cinco hijos y añadió que le cuenta a Jesús Barco sobre esas invitaciones a salir. “Él sabe todo y le digo: ‘Mira este, aquel’. No le oculto nada porque no me gustaría que me esté ocultando cosas o conversaciones con mujeres, para qué”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO