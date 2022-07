El 14 de julio, Christopher Gianotti publicó la entrevista que le realizó a la salsera Daniela Darcourt en su programa de YouTube ‘Preguntas que arden’. La jurado de ‘La Voz Perú' habló sobre su carrera musical, sus relaciones amorosas y reveló que le gustaría hacer un desnudo para que sus fanáticos conozcan más de ella, pero descartó que vaya incursionar en ‘OnlyFans.

“Tengo en mente hacer un desnudo antes de tener a mis hijos. Me gustaría. Además, porque hay gente que me sigue y siempre quiere ver un poco más de mí”, confesó la artista nacional.

La interprete de ‘Señor Mentira’ explicó que le gustaría hacer una sesión cuidada y bonita. “Obvio que no es un tema que me voy a ‘calatear’ como Dios me trajo al mundo, sino, una sesión bonita, cuidada, una sesión donde pueda comunicar algo bien con mi cuerpo, no necesariamente (…) ‘Only’ gratis, no hay manera”, dijo.

“Una bonita, de repente ambas. Una explícita bien cuidadita, bonita, trabaja de tal manera que sea algo explícito y hacer una bien sugestiva que tenga un contexto, una dirección de arte bacán, que te cuide”, manifestó.

