Daniela Darcourt sorprendió a todos sus seguidores al revelar pasajes inéditos de su vida privada en una entrevista exclusiva con Christopher Gianotti en su canal de Youtube. Y es que la salsera reveló lo complicado que fue para ella lidiar con una gran depresión, motivo por el que tuvo que ser hospitalizada como paciente psiquiátrica.

“Yo atravesaba un proceso de depresión. He sido paciente psiquiátrica a mucha honra y con mucho orgullo lo digo, porque hoy por hoy motivo a mucha gente desde ese punto también. Mi vida cambió mucho, rápido... Pasar a estar completamente sola y decir qué hago, problemas personales, problemas en casa con mis papás”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la reconocida cantante peruana señaló que en ese entonces no se sentía bien ni con su físico, ni con ella misma, motivo por el que intentó quitarse la vida en tres oportunidades.

“Yo recuerdo que mi primera sesión en psiquiatría me dijeron que como yo decía que me sentía sola, no era eso, sino que realmente yo estaba sola, vine a este mundo sola y sobrevives sola... para mi fue un baldazo de agua fría”, agregó.

“Cuando estaba deprimida no estaba feliz con nada de lo mío, cuerpo, cabello, todo... Yo sentía, y ya lo he dicho públicamente también, me intenté suicidar tres veces en momentos distintos. No me avergüenza decirlo, ni para que me digan pobrecita”, finalizó diciendo.

