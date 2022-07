Roberto Palacios, más conocido en el medio como ‘El Chorri’, nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que volvió a protagonizar un ampay con una misteriosa joven que no es su esposa Karla Quintana.

Y es que esta vez el exfutbolista fue captado saliendo de un hotel muy bien acompañado, pese a que aseguró que no iba a volver a serle infiel a su esposa.

Sin embargo, en medio del escándalo mediático, la esposa del deportista no dudó en pronunciarse mediante sus redes sociales con un reflexivo mensaje, donde se refiere a su refugio en Dios ante las adversidades.

“Señor, gracias por todas tus bendiciones porque has actuado grandemente en mi vida y me haces feliz, porque estás a mi lado en todos los momentos que necesito de tu gracia y no permites que me desanime”, se logra leer en la cuenta de Instagram de Karla.

“Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy. Gracias por estar siempre a mi lado, aunque vaya por caminos oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. Bendícenos con tu infinito amor y misericordia”, finaliza.

Cabe señalar que por su parte, el ‘Chorri’ Palacios no se ha pronunciado respecto a la nueva traición hacia su aún esposa, Karla Quintana.

