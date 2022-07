Insólito. Todo indicaría que Óscar del Portal y Fiorella Méndez aún mantendrían contacto por redes sociales tras el ampay que difundió el programa de Magaly Medina, donde se les ve a ambos juntos y en situaciones un tanto comprometedoras, pese a que el comentarista deportivo está casado con Vanessa Quimper, quien además estaría embarazada.

Y es que como se recuerda, la infidelidad de ambos fue evidenciada por la popular ‘Urraca’, quien consiguió las boletas electrónicas que probarían que Óscar se encontró con la productora varias veces en un hotel ubicado en Miraflores.

Pese a todas las críticas que ambos han recibido, Óscar y Fiorella seguirían manteniendo su “amistad”, al menos por redes sociales. Así lo comentaron Andrea Arana y Valeria Flórez, conductoras de ‘Un Día en el Mall’.

“Su borrón y cuenta nueva, su pasaje a Nueva York, todo lo que dijo, su descripción mirando al horizonte, que todo iba cambiar, por las puras, gastó su pasaje por las puras porque hay algo que la atrasa y es que Óscar del Portal y ella todavía se siguen en redes sociales. Yo creo que ellos quieren continuar con esta mentira de que el que no la debe, no la teme y por eso no deberían dejar de seguirse, pero un poco de por favor”, dijo en un comienzo Valeria.

Por su parte, el comentario de Andrea fue más allá, y los tildó de ser unas personas bastantes frescas. “Qué conchudez más grande, las facturas hablan por sí solas y ¿vas a venir a decirme que puede quedar amistad entre ellos? Uno no puede ser tan fresco y tan conchudo y esto va para Óscar del Portal”, agregó.

